Academic banquet set for May 6

The 36th annual Winner High School academic excellence and National Honor Society banquet will be held May 6 at St. Mary’s Hall at 6:30 p.m.

Last year there was no banquet due to COVID-19.

This year 25 seniors will receive plaques for having been honored all four years at the banquet.

The seniors who will receive plaques are: Brennan Bachmann, Kalla Bertram, Meagan Blare, Megan Brozik, Kady Cable, Shannon Calhoon, Jesse Colson, Evan Farner, Presley Foudray, Brady Fritz, Hayley Hanson, Taylor Headrick, Katherine Jankauskas, Sam Kruger, Maggie LaCompte, Mackenzie Levi, Aryn Meiners, Bosten Morehart, Kayla Natoli, Delanie Nelson, Preston Norrid, Marlie Schuyler, Shelby Scott, Teresa Taylor and Landon Thieman.

Seniors honored for academics are: Brennan Bachmann, Kalla Bertram, Meagan Blare, Zachary Bohnet, Megan Brozik, Kady Cable, Shannon Calhoon, Jesse Colson, Owen Duffy, Evan Farner, Carly Fischer, Presley Foudray, Brady Fritz, Jackson Hansen, Hayley Hanson, Taylor Headrick, Katherine Jankauskas, Dawsyn Kahler, Sam Kruger, Maggie LaCompte, Mackenzie Levi, Evelyn Lopez-Vazquez, Aryn Meiners, Bosten Morehart, Kayla Natoli, Delanie Nelson, Preston Norrid, Marlie Schuyler, Shelby Scott, Teresa Taylor and Landon Thieman.

Seniors honored in subject area are: Kalla Bertram, anatomy; Megan Brozik, concert choir, English 12; Owen Duffy, cabinet making; Evan Farner, tech ed; Jackson Hansen, intro to welding; Hayley Hansen, current events, psychology; Katherine Jankaskas, American government; Aryn Meiners, photographic arts, Preston Norrid, Art 3, sociology; Shelby Scott, art 3.

Juniors honored for academics are: Finn Bartels, Shayla Bice, Adam Bohnet, Alex Bohnet, Ellie Brozik, Joseph Cole, Taralynn Cordier, Slade Cournoyer, Aaron Debus, Jenny Guan, Jenna Hammerbeck, Hattie Hespe, Emma Jorgensen, Kaden Keiser, Adrienne Lewis, Marissa Meiners, Alani Old Lodge, Michael Olson, Kaleb Osborn, Kolbie Osborn, Elijah Peterson, Charley Pravecek, Kelsey Sachtjen, Sidda Schuyler, Ryan Sell, Bella Swedlund, Jackson Vesely, Achilles Willuweit.

Winner juniors who will be honored in subject area area: Adam Bohnet, vet science; Aaron Debus, basic electricity; Jenna Hammerbeck, personal finance, art 1; Hattie Hespe, Art 2; Emma Jorgensen, chemisty 2, pre-calculus; Hannah Kaiser, English 11; Charley Pravecek, advanced welding; Ryan Sell, plant science, U.S. history; Jackson Vesely, intro to construction.

Sophomores who will be honored for academics are: Kendyl Bachmann; Mali Beehler; Brindy Bolander, Melanie Brozik, Shayne Day, Maggie DeMers, Justin Hausmann, Ainsley Henderson, Joselin Kludt, Jack Kruger, Tessa Mann, Kelbi Meiners, Aleya Miller, Pierce Nelson, Dalton Petersen, Rylee Root, Mallory Thayer, Blake Volmer and Leah Wiechelman.

Sophomores honored in subject area are: Kendyn Bachmann, geometry; Luke Boerner, natural resources; Brindy Bolander, world history; Melanie Brozik, chemistry, English 10 and Spanish II; Justin Hausmann, horticulture; Ainsley Henderson, geography; Tessa Mann, Spanish I; Mallory Thayer, 8-12 band, advanced construction; Blake Volmer, algebra II.

Freshmen who will be honored for academics are: Leila Balsiger, Aiden Barfuss, Noah Best, Maxton Brozik, Karlee Cihak-Brozik, Kendall Dice, Bailey Fairbanks, Payton Fisher, Ellison Kaiser, Ashlynn McPhee, Stratton Morehart, Garrett Phillips, Emily Sachtjen, Jude Sargent, Samuel Scholz, Saylor Schuyler, Stetson Shelbourn, Cassandra Shutt and Cecilia Watson.

Freshmen honored in subject area are: Leila Balsiger, health, nutrition; Payton Fisher, small gas engines; Ellison Kaiser, computer studies; Alexis Klein, physical science; Ashlynn McPhee, employability; Tayla Nagel, English 9, design; Emily Sachtjen, intro to ag , Sam Scholz, algebra.

The induction of new members into the National Honor Society will be held.

The officers of NHS are Katherine Jankauskas, president; Emma Jorgensen, vice president; Megan Brozik, secretary; Hayley Hanson, treasurer and Aryn Meiners, historian. Lisa Jankauskas is the advisor.