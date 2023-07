4H Rodeo Results

The Tripp County 4-H Rodeo was held on Friday, July 14.

Jr Girls All Around: Harley Hams, runner up-Brandi Bachand

Jr Boys All Around: Coy Shelbourn, runner up-Hadley Peppel

Sr Girls All Around: Raylee Fagerhaug, runner-up-Athena Willuweit

Sr Boys All Around: Dalton Porch, runner-up-Payden Belkham

These contestants have qualified for the State 4H Rodeo Finals in Ft Pierre by placing in the top 4 in their respective events:

Jr Girls Barrel Racing

Presley Conry 18.282 Brecken Cover 18.351 Kinzie Zimmerman 18.570 Scout Casteel 18.860

Jr Girls Pole Bending

Kendall Gillen 21.923 Kinzie Zimmerman 22.400 Harley Harris 23.130 Kiersten Spencer 23.549

Jr Girls Goat Tying

Mikena Sterkel 8.22 Harley Harris 9.16 Lilly Uhlir 10.70 Kiersten Spencer 12.26

Jr Girls Break Away Roping

Kenlee King 4.12 Bradi Baschand 12.54 Mikena Sterkel 15.93

Jr Girls Flag Race

Harley Harris 8.905 Ava Heezen 9.190 Baya Dehning 9.266 Riley Thompson 9.445

Jr Boys Bareback Steer Riding

Haldey Peppel 53

Jr Boys Goat Tying

Hunter Cover 11.50

Tie: Coy Shelbourn and Caden Faehnrich 13.14

Rhyder Harris 13.77

Jr Boys Break Away Roping

Coy Shelbourn 3.15 Cooper Conry 3.19 Jakob Heath 3.40 Hastin Heezen 5.42

Jr Boys Flag Race

Jakob Heath 8.793 Mason Miller 8.853 Coy Shelbourn 8.876 Creighton Kuemper 8.956

Jr Boys Cattle Riding

Hadley Peppel 64

Tie: Bridger Stirling & Appolo Willuweit 59

Tilden Thompson 51

Jr Dally Team Roping

Bradi Bachand and Tate Bachand 22.19

Hunter Cover and Ryatt Knippling 27.28

Sr Girls Barrel Racing

Raylee Fagerhaug 18.050 Adessa Haugen 18.232 Ashlyn Hoffine 18.317 Athena Willuweit 18.410

Sr Girls Pole Bending

Brooke Knoll 21.575 Raylee Fagerhaug 21.642 Maiya Fredrickson 22.023 Taylyn Cass 22.400

Sr Girls Goat Tying

Kate Havlik 9.13 Madelyn Klein 9.23 Josette Crain 9.75 Raylee Fagerhaug 9.91

Sr Girls Ribbon Roping

Athena Willuweit 11.06 Raylee Fagerhaug 11.52 Caysen Gran 12.31 Maree Pravecek 14.79

Sr Girls BreakAway Roping

Josie Anthony 3.15 Rehme Dibbet 5.09 Tyra Stromer 7.25 Caysen Gran 12.32

Sr Boys Saddle Bronc Riding

Christopher Nelson 51

Sr Boys Steer Wrestling

Rowdy Moore 27.94

Sr Boys Tie Down Roping

Dalton Porch 12.14 Payden Belkham 19.11 Riggin Wimberley 28.82

Sr Boys Bull Riding

Riggin Wimberley 59 Aiden Schroeder 54

Sr Dally Team Roping