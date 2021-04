Brady Fritz of Winner is a finalist for South Dakota Mr. Basketball.

The ten boys Mr. Basketball nominees are: Jackson Hilton, Brandon Valley; Tyce Ortman, Canistota; Paul Bruns, Dakota Valley; Colin Rentz, Dell Rapids; Connor Libis, Dell Rapids St. Mary; Tyler Feldkamp, Sioux Falls Roosevelt; Kelton Vincent Sioux Valley; Matthew Mors, Yankton; Jakob Dobney, Vermillion and Fritz, Winner.

The award will be presented in May.