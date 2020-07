Boys basketball awards

Winner High School boys basketball team voted on team awards. The awards include:

C team Mr. defense—Michael Olson C team MVP—Finn Bartels JV team Mr. Defense—Landon Thieman JV team MVP—Blake Volmer Varsity most intense—Joren Bruun Varsity Mr. Hustle—Oscar Pravecek Varsity Mr. Defense—Phillip Jorgensen Varsity MVP—Brady FritzAll most improved—Jackson Vesely All most improved—Fred Whiting All most representative—Joren Bruun.

The boys basketball letter winners are: Joren Bruun, Jacob Clay, Phillip Jorgensen, Kameron Meiners, Oscar Pravecek, Dawson Phillips, Ethan Vesely, Fred Whiting, Gage Watson, Jayd Whitley, Jesse Colson, Evan Farner, Brady Fritz, Landon Thieman, ElijahPeterson, Jackson Vesely, Ethan Bartels, Blake Volmer.